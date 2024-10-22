Yere tükürüp geçmeyi unutun! Cezası cep yakıyor...

Haber Merkezi

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede uygulanmaya başlayan cezalar arasında yer alan yere tükürme eyleminin yaptırımı para cezasıyla belirleniyor.

Yere tükürme eylemi nezlinde uygulanan para cezaları arasında rekor ise İspanya’nın Barcelona kentinde bulunuyor. Barcelona’da yere tükürene 3000 Euro para cezası uygulanıyor.

Oldukça caydırıcı olan bu para cezaları ülkeden ülkeye de farklılık gösteriyor. 1000 ABD dolarından başlayarak 20 Euro arasında değişiklik gösteren para cezaları şaşırtıyor.

BÖLGEYE GÖRE PARA CEZASI DEĞİŞİYOR

Aysa’nın sıkı kuralları ile bilinen Singapur’da ödenen para cezası 1000 ABD Doları buluyorken, İsviçre’nin Zürih şehrinde yere tükürmenin bedeli 200 İsviçre Frangı’na kadar yükseliyor. Almanya’da ise ceza şehirden şehirde farklılık göstererek 60 Euro’ya kadar varabiliyor.

Almanya’da ise söz konusu olan yere tükürme cezası şehirlere göre farklı miktarlarda uygulanıyor. Almanya’nın Brandenburg şehrinde bu eylemin cezası 20 Euro, Köln’de ise açık alanlarda yere tükürmenin maliyeti 60 Euro’ya kadar çıkabiliyor. İtalya’da ise bazı bölgelerde yere tükürmenin cezası 500 Euro’ya kadar ulaşabiliyor.

Türkiye’de ise yere tükürme eylemi Kabahatler Kanunu’na göre kamusal alanlarda yere tüküren kişilere para cezası uygulanabiliyor. Özellikle toplu taşıma araçları ve halka açık mekanlarda bu kurala uymayanlar cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.