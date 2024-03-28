Yerel seçimler 2. tura kalırsa ne olur? Seçim 2. tura kalırsa hangi tarihte yapılacak? Pazar günü yapılacak yerel seçimler hakkında aramalar hız kazandı. Seçimin 2. tura kalması halinde ne olacağı ve ikinci tur seçimlerinin tarihi merak ediliyor.

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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için geri sayım başladı.

Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi vatandaşlar merak ettiklerini araştırmaya başladı.

Seçimler öncesi en çok merak edilenler arasında Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda ne olacağı konusu yer alıyor.

Ayrıca seçimlerin 2. tura kalması durumunda hangi tarihte yapılacağıda bir diğer merak konusu oldu.

İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

Yerel seçimler 2. tura kalırsa ne olur?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, seçim işlemleri sebebiyle iptal edilmesine dair karar verildiği takdirde, seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.

Seçim 2. tura kalırsa ne zaman yapılacak?

Seçimlerin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yeni seçimlerin 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.