Yetenek Sizsiniz Türkiye geri dönüyor! Jüri koltuğuna oturacak isim şaşırttı: İşte, jüri koltuğunun ilk sahibi

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Uzun yıllar boyunca Acun Ilıcalı tarafında ekranlara getirilen bir döneme damga vuran yarışma programları arasında yer alan Yetenek Sizsiniz Türkiye ekran macerasına kaldığı yerden keskin bir dönüş yapıyor.

Ilıcalı’nın Türk televizyonlarında seyirciyle buluşturduğu program bu kez 03 Medya formatı ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

03 Medya tarafından programda bir ilk denenecek ve dünyada ilk defa bir dijital platform ile free TV’den ortak yayın yapılacak.

Hem NOW TV ekranlarında hem de Disney Plus’ta seyirci ile buluşacak olan yarışmanın jüri koltuğuna oturacak olan isimleri de oldukça merak ediliyor.

JÜRİ KOLTUĞUNUN SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Hem televizyon ekranlarında hem de bir dijital yayın platformunda izleyici ile buluşacak olan Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin jüri koltuğuna oturacak isimler netleşti.

Efsane programın jüri koltuğunda setlere annelik arası veren Eda Ece'nin oturacağı öğrenildi.