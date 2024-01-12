Yıldızların patronu: Hilmi Topaloğlu kimdir, öldü mü? Prestij Müzik meselesi... Prestij Meselesi filmi ile seyircilerin merak konusu olan Hilmi Topaloğlu hakkında bilgiler haberimizde...Peki, Hilmi Topaloğlu kimdir, öldü mü? Kimleri ünlü yaptı? İşte biyografisi...

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Müzik sektörünün patronu ve birçok yıldızı parlatan adam olarak tanınan Hilmi Topaloğlu, Prestij Meselesi filmi ile gündem oldu.

Filmi izleyenler, Hilmi Topaloğlu hakkında merak edilenleri araştırdı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun kardeşi olan Hilmi Topaloğlu kariyeri ve hayatı ile dikkatleri çekti.

Peki, Hilmi Topaloğlu kimdir? Hilmi Topaloğlu evli mi, çocukları var mı? Hilmi Topaloğlu öldü mü, ne zaman? İşte detaylar...

Hilmi Topaloğlu kimdir

Hilmi Topaloğlu, 1952 yılında Sakarya'nın Karasu Kızılcık Köyü'nde dünyaya geldi. Artvin Hopalı bir baba ve Trabzonlu annenin 11 çocuğundan biridir.

1976 yılında İstanbul'a gelen Hilmi Topaloğlu, ilk olarak gece kulübü ve barlarda komilik yaptı. Daha sonra komilik ve garsonluk yaptığı bu yerlerde uzun yıllar işletmeci olarak görev yaptı.

Türkiye'nin en büyük gazinolarında metrdotel olarak çalışan Hilmi Topaloğlu, müzik sektörüne 1992 yılında girdi. Burhan Aydemir ile birlikte Nokta Müzik firmasını kurdu. Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir ile birlikte yoluna Prestij Müzik olarak devam etti.

Daha sonra ise 1994 yılında, firmanın sanatçılarından Mahsun Kırmızıgül de firmanın üçüncü ortağı oldu.

Meşhur ettikleri

Prestij Müzik, Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Ebru Gündeş, Seda Sayan, Emrah, Hakan Peker, Sinan Akçıl gibi birçok ünlü sanatçının kariyerinin başlangıcına imza attı.

Hilmi Topaloğlu ölümü

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi görürken durumu daha da kötüleşen Topaloğlu, 1 Eylül 2003 tarihinde öldü.

Prestij Müzik ile çalışmış isimler

Adnan Şenses

Alişan

Altar

Altay

Ayhan Aşan

Burak Demir

Cenk Tevetoğlu

Çağlayan Topaloğlu

DJ Barış Gören

Edip Akbayram

Elif

Elif Karlı

Erhan Güler

Ferhat Tunç

Feridun Düzağaç

Grup Vitamin

Gülşen

Güçlü Soydemir

Haluk Levent

Hatice

Hüseyin Bıçak

İzzet Altınmeşe

Jale Parıltı

Kadir Demirel

Kibariye

Küçük Onur

Mahsun Kırmızıgül

Metin Şentürk

Murat Göğebakan

Mustafa Sandal

Mustafa Topaloğlu

Nuray Hafiftaş

Ömer Danış

Özcan Deniz

Rüzgar

Seda Sayan

Seher Dilovan

Servet Kocakaya

Songül Karlı

Suat Suna

Suavi

Yavuz Bingöl

Zerrin Özer