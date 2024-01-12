Yıldızların patronu: Hilmi Topaloğlu kimdir, öldü mü? Prestij Müzik meselesi...

Müzik sektörünün patronu ve birçok yıldızı parlatan adam olarak tanınan Hilmi Topaloğlu, Prestij Meselesi filmi ile gündem oldu.
Filmi izleyenler, Hilmi Topaloğlu hakkında merak edilenleri araştırdı.
Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun kardeşi olan Hilmi Topaloğlu kariyeri ve hayatı ile dikkatleri çekti.
Peki, Hilmi Topaloğlu kimdir? Hilmi Topaloğlu evli mi, çocukları var mı? Hilmi Topaloğlu öldü mü, ne zaman? İşte detaylar...
Hilmi Topaloğlu kimdir
Hilmi Topaloğlu, 1952 yılında Sakarya'nın Karasu Kızılcık Köyü'nde dünyaya geldi. Artvin Hopalı bir baba ve Trabzonlu annenin 11 çocuğundan biridir.
1976 yılında İstanbul'a gelen Hilmi Topaloğlu, ilk olarak gece kulübü ve barlarda komilik yaptı. Daha sonra komilik ve garsonluk yaptığı bu yerlerde uzun yıllar işletmeci olarak görev yaptı.
Türkiye'nin en büyük gazinolarında metrdotel olarak çalışan Hilmi Topaloğlu, müzik sektörüne 1992 yılında girdi. Burhan Aydemir ile birlikte Nokta Müzik firmasını kurdu. Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir ile birlikte yoluna Prestij Müzik olarak devam etti.
Daha sonra ise 1994 yılında, firmanın sanatçılarından Mahsun Kırmızıgül de firmanın üçüncü ortağı oldu.
Meşhur ettikleri
Prestij Müzik, Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Ebru Gündeş, Seda Sayan, Emrah, Hakan Peker, Sinan Akçıl gibi birçok ünlü sanatçının kariyerinin başlangıcına imza attı.
Hilmi Topaloğlu ölümü
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi görürken durumu daha da kötüleşen Topaloğlu, 1 Eylül 2003 tarihinde öldü.
Prestij Müzik ile çalışmış isimler
Adnan Şenses
Alişan
Altar
Altay
Ayhan Aşan
Burak Demir
Cenk Tevetoğlu
Çağlayan Topaloğlu
DJ Barış Gören
Edip Akbayram
Elif
Elif Karlı
Erhan Güler
Ferhat Tunç
Feridun Düzağaç
Grup Vitamin
Gülşen
Güçlü Soydemir
Haluk Levent
Hatice
Hüseyin Bıçak
İzzet Altınmeşe
Jale Parıltı
Kadir Demirel
Kibariye
Küçük Onur
Mahsun Kırmızıgül
Metin Şentürk
Murat Göğebakan
Mustafa Sandal
Mustafa Topaloğlu
Nuray Hafiftaş
Ömer Danış
Özcan Deniz
Rüzgar
Seda Sayan
Seher Dilovan
Servet Kocakaya
Songül Karlı
Suat Suna
Suavi
Yavuz Bingöl
Zerrin Özer