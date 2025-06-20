YKS mesaisi 2025: Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı? 21-22 Haziran çalışma saatleri

Türkiye'de YKS heyecanı...

21-22 Haziran tarihlerinde milyonlarca aday üniversite hayallerine kavuşmak için sınava girecek.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak 2025-YKS'ye girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek.

Bu kapsamda, "hafta sonu nüfus müdürlükleri açık mı" merak ediliyor.

Peki nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı, kapalı mı? 21-22 Haziran nüfus müdürlükleri çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

21-22 HAZİRAN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI

YKS'ye girecek adaylar için 21 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında ve 22 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacak.

Nüfus müdürlüklerinde, fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

Bu amaçla sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinde yer alan sınav başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.