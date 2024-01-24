Yulafı tarihe karıştırıyor! Bu besin tam 10 kat daha doyurucu… Tok tutucu özelliği ile bilinen bu besin yulaf ezmesini rafa kaldırıyor. Tok tutuculuğunun yanında vücuda bir dizi faydası da bulunuyor. İşte, o besin ve faydaları…

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Kilo şikayeti olan çoğu kişi belirli diyetler uyguluyor. Bu diyetlerde tok tutma etkisiyle bilinen yulaf ezmesi sıkça tercih edilen bir besin oluyor.

Ancak öyle bir besin varmış ki yulaf ezmesinden 10 kat daha doyurucu olduğundan tok tutma süresini de uzatıyor.

Yulaf ezmesinden daha etkili olan kaplan fıstığı günlük diyetinize dahil etmek, sağlıklı ve dengeli beslenmenize büyük oranda katkıda bulunuyor. Kaplan fıstığının 100 gramında yer alan 24 gramlık yüksek lif içeriği sayesinde tok tutucu bir etkiye sahiptir.

İçerdiği bu lif sayesinde daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur ve aynı zamanda sindirim sistemine de iyi gelir. Atıştırmalık olarak kaplan fıstığı yemek, iştahla mücadele etmenin ve kilo vermenize yardımcı olmanın ideal bir yolu olabilir.

Mineral açısından oldukça zengindir…

Özellikle potasyum, magnezyum ve kalsiyum açısından oldukça zengindir. Şayet ki egzersiz yapıyorsanız, kas ve kalp fonksiyonu için çok önemli olan bu minerallerden her zaman yeterince aldığınızdan emin olmanız gerekir.

Besin değeri açısından zengin olan kaplan fıstığı, birçok kuruyemişi gerisinde bırakır.

Özellikle değinecek olursak kilo vermek isteyenler için 100 gramında 370 kcal bulunur ve bu nedenle diğer kuruyemişlere kıyasla daha düşük kaloriye sahiptir. Bununla birlikte, kaplan fıstığı bol miktarda doymamış yağ asitleri içeren mükemmel bir yağ kaynağıdır.

Nasıl tüketilmeli?

Kaplan fıstığını, temel olarak diğer kuruyemişler gibi tüketebilirsiniz. Müsli veya yoğurt için ve smoothie kaselerinde üst malzeme olarak eklendiğinde sizi mutlu edecek bir lezzet sunar.

Aynı zamanda, kaplan fıstığı unu çok ince öğütüldüğünde ekmek veya tatlı pişirmeye de uygundur.

Pişirme ipucu: Kaplan fıstığı unu doğal olarak biraz tatlı olduğundan, tarifte belirtilenden biraz daha az şeker kullanmak iyi olacaktır.