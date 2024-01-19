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Zam kapısı LPG ile açıldı motorinle devam ediyor! Araç sahiplerini üzecek yeni zam…

Zam kapısı LPG ile açıldı motorinle devam ediyor! Araç sahiplerini üzecek yeni zam… LPG pompa fiyatlarına gelen zammın ardından sıra motorine geldi. 20 Ocak itibariyle uygulanacak zam araç sahiplerini üzdü.