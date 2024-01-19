Zam kapısı LPG ile açıldı motorinle devam ediyor! Araç sahiplerini üzecek yeni zam…

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Döviz kurlarında ve Bren Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıtı vuruyor. Pompa fiyatları değişikliği LPG ile başlamıştı.
LPG’nin arından pompa fiyatları motorin içinde yenileniyor. 20 Ocak Cumartesi gününden itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları…
İstanbul LPG litre fiyatı: 20,11 TL
İstanbul motorin litre fiyatı: 38,97 TL
İstanbul benzin litre fiyatı: 36,78 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 39,73 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,29 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,50 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,69 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 39,95 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 20,32 TL