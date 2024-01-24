Zam oranı arttı, emekliler yaşadı! İşte yeni SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaş zam oranının yüzde 49,25E çıkarıldığını duyurdu. Emeklilerin hesapları yeniden değişti. Bakın kim ne kadar emekli maaşı alacak! İşte SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları…

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere müjdeli haberi duyurdu.

Bakan Işıkhan, emekli maaşlarına ek bir zam daha yapıldığını duyurarak, emeklilerin maaşlarında artış yaşanacağını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı enflasyon rakamlarını 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklamıştı. Bu enflasyon oranının ardından memur ve emeklilerin maaş artış oranları da netleşmişti.

Memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25'lik bir zam yapılırken, işçi ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 37,57'de kalmıştı. Bu durum, özellikle işçi ve Bağkur emeklileri arasında beklentilere neden olmuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilave olarak yüzde 5'lik bir zam daha yapılacağını açıklamıştı.

Bakan Işıkhan’ın açıklamasıyla emekli maaşlarına bir zam daha geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 49,25’e çıkarıldı.

Peki yeni emekli maaşları ne kadar oldu?

İşte yeni SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları

Bakan Işıkhan’ın açıklamasının ardından emekli vatandaşlar maaş hesaplamalarına başladı. Uygulanan yüzde 49,25 zamla yeni emekli maaşları bu şekilde olacak:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 20.148 TL alacak.

15 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 22.387 TL alacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 26.118 TL alacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

Son gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 10 bin TL’ye çıkarıldığını duyurmuştu.

En düşük emekli maaşıyla ilgili henüz yeni bir bilgi yok. Yeni gelişmeler yaşandığında haberimizde yer vereceğiz.