Zamlı İOKBS bursu 2024: İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı'nı kazananlar, ödemeleri sorguluyor.
Eski ismi Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda burs almaya hak kazanan binlerce öğrenci, İOKBS bursunun 2024 yılında zamlanması bekleniyor.
Aylık olarak ödenecek burs hakkındaki detaylar belli oldu. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
Peki, İOKBS burslarına zam gelecek mi? 2024 İOKBS bursu ne kadar olacak? İşte detaylar...
İOKBS 2024 burs miktarları
2024 İOKBS bursluluk ücreti henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı.
Son olarak Temmuz-Aralık 863 TL olarak bursluluk ücreti yatırılıyordu.
Bursluluk ücretine %30 zam yapılması durumunda 258 TL artacak ve 1.121 TL’ye yükselecek.
Bursluluk ücretine %40 zam yapılması durumunda 345 TL artacak ve 1208 TL olacak.
Bursluluk ücretine %50 zam yapılması durumunda ise 431 TL artacak ve 1293 TL’ye yükselecek.