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Zamlı İOKBS bursu 2024: İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu?

Zamlı İOKBS bursu 2024: İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu? İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin faydalandığı İOKBS bursuna 2024 yılında artış gelecek mi merak ediliyor. Peki, İOKBS ne kadar, kaç lira olacak? İşte 2024 İOKBS burs ücretleri...