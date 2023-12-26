Zemheri tarihleri 2023-2024: Zemheri nedir, ne zaman başlar-biter? "Kara kış" olarak da bilinen zemheri dönemi, yıl sonu ve yeni yılın ilk günlerinde etkisini hissettiriyor. Peki, zemheri ne zaman başlar? Zemheri soğukları ne zaman bitecek? İşte zemheri tarihleri 2023-2024!

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Arapça'da kış anlamına gelen “zem” ile Farsça'da uğultu olarak adlandırılan “harir” kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkan Zemheri, "kara kış" diye söyleniyor.

Zemheri zamanında, yılın en soğuk rüzgarları eser.

Zemheri tarihleri, her yıl birkaç gün sapabiliyor.

Peki, zemheri ne zaman 2023-2024? İşte başlangıç ve bitiş tarihleri...

Zemheri tarihleri

"Zemheri," Türkçe'de kış aylarını ifade eden bir kelimedir. Kelime, genellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayan soğuk ve kışlık dönemi tanımlar. Bu aylarda genellikle soğuk hava, kar yağışı ve don olayları sıkça görülür.

Bu yıl zemheri tarihleri 22 Aralık-30 Ocak olarak 40 günlük bir zamanı kapsayacak.