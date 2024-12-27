Ziraat Türkiye Kupası grup maçları ne zaman? İşte 1. hafta programı...

Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplara kalan takımların belli olmasıyla birlikte gözler maç programına çevrildi.
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı grup aşamasının kura çekimi yapıldı.
Kura çekiminde bu tura kalan 24 ekip, 6 takımlı, 4 gruba ayrıldı. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek.
Futbolseverler grupların belirlenmesinin ardından takımlarının maçlarını ne zaman oynayacağını araştırmaya başladı.
Peki Ziraat Türkiye Kupası grup maçları ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası grup maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası’nda A,B,C ve D Grubu’nda 6’şar takım yer alıyor.
Türkiye Kupası grup aşamasında ilk maçlar 7,8,9 Ocak’ta ikinci maçlar 2,3,4 Şubat’ta ve son maçlar ise 25,26,27 Şubat tarihlerinde oynanacak.
İşte 1. hafta programı;
7 Ocak Salı
13:00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor
15:30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
19:00 Net Global Sivasspor - Beşiktaş
21:00 Onvo Antalyaspor - Kocaelispor
8 Ocak Çarşamba
13:00 Kırklarelispor - Sipay Bodrum FK
15:30 ikas Eyüpspor - Boluspor
18:00 Trabzonspor - Alanyaspor
20:30 Galatasaray - RAMS Başakşehir
9 Ocak Perşembe
13:00 Erzurumspor FK - Göztepe
15:30 Çorum FK - Konyaspor
18:00 Gaziantep FK - İstanbulspor
20:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe