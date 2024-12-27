Ziraat Türkiye Kupası grup maçları ne zaman? İşte 1. hafta programı...
Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplara kalan takımların belli olmasıyla birlikte gözler maç programına çevrildi.

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı grup aşamasının kura çekimi yapıldı.

Kura çekiminde bu tura kalan 24 ekip, 6 takımlı, 4 gruba ayrıldı. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek.

Futbolseverler grupların belirlenmesinin ardından takımlarının maçlarını ne zaman oynayacağını araştırmaya başladı.

Peki Ziraat Türkiye Kupası grup maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası’nda A,B,C ve D Grubu’nda 6’şar takım yer alıyor.

Türkiye Kupası grup aşamasında ilk maçlar 7,8,9 Ocak’ta ikinci maçlar 2,3,4 Şubat’ta ve son maçlar ise 25,26,27 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İşte 1. hafta programı;

7 Ocak Salı

13:00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor

15:30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

19:00 Net Global Sivasspor - Beşiktaş

21:00 Onvo Antalyaspor - Kocaelispor

8 Ocak Çarşamba

13:00 Kırklarelispor - Sipay Bodrum FK

15:30 ikas Eyüpspor - Boluspor

18:00 Trabzonspor - Alanyaspor

20:30 Galatasaray - RAMS Başakşehir

9 Ocak Perşembe

13:00 Erzurumspor FK - Göztepe

15:30 Çorum FK - Konyaspor

18:00 Gaziantep FK - İstanbulspor

20:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

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Hüseyin Topuz
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