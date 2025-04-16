Zirai don olayından korunma yöntemleri nelerdir?

Tarım arazilerinde ciddi rekolte kayıplarına yol açabilen zirai don olaylarına karşı üreticiler, çeşitli yöntemlerle önlem alabiliyor. Uzmanlar, özellikle ilkbahar aylarında sıkça görülen don tehlikesine karşı çiftçileri uyarıyor.
Meteorolojik verilerin düzenli olarak takip edilmesi, don riskine karşı alınacak ilk önlemler arasında yer alıyor. Hava sıcaklıklarının ani düşüş gösterdiği dönemlerde erken müdahale, ürünlerin zarar görmesini engelleyebiliyor.
Zirai donla mücadelede öne çıkan yöntemlerden bazıları şöyle...
Toprak İşleme ve Malçlama
Toprak yüzeyinde ısı kaybını azaltmak amacıyla yapılan işlemler, donun etkisini hafifletiyor. Özellikle organik malç kullanımı, ısı yalıtımında etkili oluyor.
Sulama
Don öncesinde yapılan yüzey sulamaları, toprağın ısıyı muhafaza etmesini sağlayarak bitkilerin zarar görmesini önleyebiliyor.
Rüzgar Makinesi Kullanımı
Sıcak hava ile soğuk hava arasında sirkülasyon sağlayan bu makineler, lokal ısınma yaratarak don tehlikesini azaltıyor.
Isıtma Sistemleri
Özellikle meyve bahçelerinde kullanılan sobalar veya özel ısıtıcı sistemleri, kritik sıcaklıkların altına inildiğinde devreye sokularak ürünleri koruyabiliyor.
Örtü Altı Yetiştiricilik
Seralar ve yüksek tünel sistemleri, bitkileri dış etkenlerden izole ederek don riskini büyük ölçüde azaltıyor.
Uzmanlar, çiftçilerin bu yöntemleri planlı ve koordineli şekilde uygulamaları halinde zirai donun yol açabileceği zararların minimuma indirilebileceğini belirtiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı da üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.