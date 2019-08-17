Bodrum'u katleden projede en ucuz villa 1,5 milyon TL

Her yaz Beyaz Türklerin uğrak mekanı olan Bodrum'da yaşanan doğa katliamı gözler önüne seriliyor.

Bunun son örneği ilçenin Göltürkbükü-Gündoğan mahalleleri arasında yapılan The Bo Viera projesi oldu.

ESKİ ATO BAŞKANI'NIN İNŞAATI

Tepki çeken bu inşaatı eski ATO Başkanı Salih Bezci'nin sahibi olduğu BESA İnşaat yapıyor.

Salih Bezci'nin oğlu Efe Bezci de proje önünde gülümserken verdiği pozları Instagram hesabından paylaşıyor.

TEMMUZ AYINDA LANSMAN YAPTILAR

150 dönüm arazi üzerine inşa edilen projede 330 adet villa, 7 adet iş yeri olacak.

2020 yılı ortasında teslimatların başlayacağı ilk etapta 49 adet 6+1 bahçe dubleks, 5 adet 5+1 bahçe dubleks, 49 adet 4+1 flat, 5 adet 2+1 flat rezidans satışa sunuluyor.

Bodrum'daki bu inşaatta en ucuz villa 1,5 milyon liradan alıcı bekliyor.