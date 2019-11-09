Boston Dynamics CEO'su: Robot geliştirirken kızımı iterek düşürdüm

Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle hemen hemen her yerde karşımıza çıkan robotlar, birçok alanda kullanılıyor. İnsana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, Atlas ismini verdiği robotuyla ise çıtayı bir üst seviyeye çıkarmayı başardı.

Robot üreticisi Boston Dynamics’in CEO’su Marc Raibert, Atlas isimli robotunun geliştirme çalışmaları sırasında, dengesini nasıl bulduğunu gözlemlemek için bir yaşındaki kızını bilerek, iterek yere düşürdüğünü itiraf etti.

'KIZIMLA İYİ ARKADAŞIZ'

Lizbon’da gerçekleştirilen ‘Web Zirvesi’nde açıklamalarda bulunan CEO Raibert, “Kızım dengesini bulmaya çalışıyordu. Ne olacağını görmek için ittim. Onu biraz üzmüş olabilirim, ama hala iyi arkadaşız.'' dedi. Dünyanın en gelişmiş ve ileri teknolojiye sahip robotlarını üreten Boston Dynamics, şimdilik bilişsel yapay zeka entegrasyonu yerine “atletik zekaya” daha çok odaklanıyor.

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