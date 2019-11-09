taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7636
Euro
6.3543
Altın
1458.67
Borsa
103153.2
Gram Altın
270.331
Bitcoin
50786.22

Boston Dynamics CEO'su: Robot geliştirirken kızımı iterek düşürdüm

Boston Dynamics’in CEO’su Marc Raibert, Atlas isimli robotunun geliştirme çalışmaları sırasında, dengesini nasıl bulduğunu gözlemlemek için bir yaşındaki kızını iterek yere düşürdüğünü açıkladı

Haber Merkezi | 09.11.2019 - 12:03..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle hemen hemen her yerde karşımıza çıkan robotlar, birçok alanda kullanılıyor. İnsana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, Atlas ismini verdiği robotuyla ise çıtayı bir üst seviyeye çıkarmayı başardı.

Robot üreticisi Boston Dynamics’in CEO’su Marc Raibert, Atlas isimli robotunun geliştirme çalışmaları sırasında, dengesini nasıl bulduğunu gözlemlemek için bir yaşındaki kızını bilerek, iterek yere düşürdüğünü itiraf etti.

Boston Dynamics'in robotu Atlas'tan akrobatik şov VİDEO

'KIZIMLA İYİ ARKADAŞIZ'

Lizbon’da gerçekleştirilen ‘Web Zirvesi’nde açıklamalarda bulunan CEO Raibert, “Kızım dengesini bulmaya çalışıyordu. Ne olacağını görmek için ittim. Onu biraz üzmüş olabilirim, ama hala iyi arkadaşız.'' dedi. Dünyanın en gelişmiş ve ileri teknolojiye sahip robotlarını üreten Boston Dynamics, şimdilik bilişsel yapay zeka entegrasyonu yerine “atletik zekaya” daha çok odaklanıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Macron'dan sonra Pompeo'dan NATO yorumu

Macron'dan sonra Pompeo'dan NATO yorumu

89
Türk zırhlı aracına saldıran YPG'li ezildi

Türk zırhlı aracına saldıran YPG'li ezildi

139
Antalya'da intihar eden ailenin ardında bıraktığı mektup

Antalya'da intihar eden ailenin ardında bıraktığı mektup

297
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün görüntüleri yayınlandı

Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün görüntüleri yayınlandı

52
Ünlü milyarder Başkanlık seçimlerinde Trump'a rakip oldu

Ünlü milyarder Başkanlık seçimlerinde Trump'a rakip oldu

68
Antalya'da 4 kişi oturdukları evde ölü bulundu

Antalya'da 4 kişi oturdukları evde ölü bulundu

210
İki arkadaş tarlada 84 adet sikke buldu.

İki arkadaş tarlada 84 adet sikke buldu.

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir