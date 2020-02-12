Boston Dynamics'in robot köpeği petrol şirketinde işe başladı

Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle hemen hemen her yerde karşımıza çıkan robotlar, birçok alanda kullanılıyor.

Dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD’li Boston Dynamics'in Spot isimli robot köpeği, Norveç merkezli bir petrol ve gaz şirketi olan Aker BP'de işe başladı.

PETROL GEMİSİNİ ARAŞTIRACAK

Robot köpek, Aker BP'nin Norveç Denizi'ndeki Skarv sahasında bulunan petrol ve gaz üretim gemisinde devriye gezmeye başlayacak. Gemide çeşitli denetimler gerçekleştirecek olan robot, hidrokarbon kaçaklarını arayacak ve topladığı verilere dayanarak raporlar oluşturacak.

Aker BP'nin operasyonlarını yöneten kıdemli başkan yardımcısı Kjetel Digre, ''Bu robot köpekler asla yorulmuyor, ayrıca veri adapte etme ve veri toplama konusunda da oldukça yetenekliler.'' ifadelerini kullandı.

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