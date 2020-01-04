Büyükçekmece'de bir otelde 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir otel odasında, saat 15.30 sıralarında, iki kişinin yerde hareketsiz yattıklarını gören kat görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SİLAH VE 2 BOŞ KOVAN BULUNDU

Sağlık ekipleri, Osman Turan (34) ve Gülnihal Kurum'un (20) hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesetlerin yanında 1 silah ve 2 boş kovan bulundu.

CİNAYET VE İNTİHAR OLABİLİR

Önce cinayet ardından intihar şeklinde gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilen olaya ilişkin polis ekipleri, geniş çaplı incelme başlattı. Ayrıca adamla kadının otele giriş kayıtlarının olmadığı belirtildi.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.