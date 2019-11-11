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Canan Kaftancıoğlu'ndan koruma polisi tepkisi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz gün korumalarının geri çekildiğini belirterek; 'Demirden korksak trene binmeyiz' dedi.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 18:01..
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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarının çekilmesi kararını TBMM'ye taşıdı.

KARARA ŞERH KONULDU

Zeybek, iki polisin geçtiğimiz gün Canan Kaftancıoğlu'na koruma kararının kaldırıldığını elden tebliğ edildiğini ifade etti. Yaşananları şöyle anlattı: "Kaftancıoğlu tebligatın altına kendi el yazısı ile koyduğu şerh ’de; 'Koruma kararının kaldırılma gerekçesi tarafıma tebellüğ edilmemiş olup, başıma gelebilecek her türlü olayla ilgili İçişleri Bakanlığının sorumlu olduğunu kayıt altına alırım' notunu eklemiştir."

TBMM'YE SUNULAN SORU ÖNERGESİ

CHP'lilerin TBMM'ye sunulan soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

Canan Kaftancıoğlu'ndan koruma polisi tepkisi

Canan Kaftancıoğlu'ndan koruma polisi tepkisi

"DEMİRDEN KORKSAYDIM, TRENE BİNMEZDİM"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise bu dilekçeyi Twitter hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 2 yıldır gece gündüz demeden birlikte çalıştığımız ve ailemden biri olarak kabul ettiğim emniyet müdürlüğünün çok kıymetli mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunarım. Karara gelince, benim için teferruattır demirden korksaydım trene binmezdim."

Canan Kaftancıoğlu'ndan koruma polisi tepkisi

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