taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3549
Euro
6.1153
Altın
1290.08
Borsa
89648.01
Gram Altın
222.07

Cerablus'un çocuk hamalları

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Menbiç kentinden kaçarak Cerablus'a gelmek isteyen yüzlerce kişi, iki kent arasındaki sınır hattında yoğunluk oluşturuyor.

DHA | 07.01.2019 - 10:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Suriye’nin Halep kentine bağlı Menbiç ilçesi, devam eden iç savaşta 2014 yılında önce terör örgütü DEAŞ’ın kontrolüne 2 yıl sonra ise terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolüne geçti.

TERÖRDEN TEMİZLENEN CERABLUS'A GÖÇ EDİYORLAR

İlçedeki vatandaşlar terör örgütlerinin baskılarından kurtulmak için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus'a göç etmeye başladı.

Cerablus'un çocuk hamalları

ÇOCUK HAMALLAR YARDIM EDİYOR

Her gün yüzlerce insanın göç ettiği iki ilçe arısındaki sınır noktasında yoğunluk yaşanıyor. ÖSO kontrolündeki sınıra gelen Menbiçliler getirdikleri eşyaları bu noktada yaşları 9 ile 14 arasında değişen çocuk hamallara bırakıyor.

Cerablus'un çocuk hamalları

KAZANDIKLARI PARALARLA AİLELERİNE YARDIM EDİYORLAR

Yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeden göç edenlerin eşyalarını el arabalarıyla tampon bölgeden Cerablus'taki araçlara taşıyan çocuklar yaptıkları işten kazandıkları para ile ailelerinin geçinmelerine yardım ediyor.

Çamur içindeki alanda çalışan çocukların tek dinlenme alanları ise eşyaları taşıdıkları el arabaları. Çocuklar fırsat bulduklarında el arabalarının üzerine oturarak dinlenme fırsatı buluyor.

Cerablus'un çocuk hamalları



Cerablus'un çocuk hamalları



Cerablus'un çocuk hamalları



Cerablus'un çocuk hamalları



Cerablus'un çocuk hamalları



Cerablus'un çocuk hamalları



Cerablus'un çocuk hamalları



Cerablus'un çocuk hamalları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

368
7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

25
Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

21
CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

66
Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

60
Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

30
Galatasaray Michy Batshuayi'nin peşinde

Galatasaray Michy Batshuayi'nin peşinde

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir