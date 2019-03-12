CHP: Ezan milletimizin kutsalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart dünya kadınlar gününde ezan protestolarıyla ilgili açıklama yaptı.

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"DÜNYA ÜZERİNDE EZANSIZ BİR VAKİT YOKTUR"

CHP sözcüsü konuyla ilgili olarak, "Ezan milletimizin kutsalıdır. 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli' dizelerini biz İstiklal Marşı yapmışız. Dünya üzerinde ezansız bir vakit yoktur, bir yerde ezan susarken, başka bir yerde ezan okunmaya başlar. Dolayısıyla ezan, milletimizin kutsalıdır. Milletimizin hiçbir ferdinin ne Ezan-ı Muhammedi ne de diğer kutsallarla ilgili herhangi bir sorunu yoktur." ifadelerini kullandı.

KADIN ÖRGÜTLERİNİN AÇIKLAMASINI SAVUNDU

Yürüyüşü düzenleyen kadın örgütlerinin, ezan okunurken gerçekleşen gürültünün "kendilerinin meydana girmesini engelleyen polise karşı yapıldığını" açıkladığını aktaran Öztrak, "3-5 belediye kaybetmeyeceğim diye milleti bu şekilde provoke ederek birbirine düşürmeye çalışmak, nefret tohumları ekmek hiçbir işe yaramaz." dedi.