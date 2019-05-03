taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9746
Euro
6.6673
Altın
1270.13
Borsa
93822.4
Gram Altın
244.059

CHP, Jandarma İl Komutanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da uğradığı saldırıyla alakalı olarak Tuğgeneral Ünsal Bulut'a görevi kötüye kullanma suçlaması yöneltildi.

Haber Merkezi | 03.05.2019 - 13:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
CHP, Jandarma İl Komutanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

CHP olayın sorumluları hakkında işlem başlatılmasını istiyor.

CHP, Jandarma İl Komutanı hakkında suç duyurusunda bulundu

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının yeni görüntüleri VİDEO

SAVCILIĞA GÖRÜNTÜ VERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde de CHP saldırıya ait görüntüleri savcılığa sunmuştu. Yaklaşık 6 dakika 28 saniyeden oluşan görüntüler, Kılıçdaroğlu'nun cenazeye gelişinden başlıyor.

CHP, Jandarma İl Komutanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı

226
Şenol Güneş imaj değiştirdi

Şenol Güneş imaj değiştirdi

85
Diyarbakır'da HDP'liler ortalığı karıştırdı

Diyarbakır'da HDP'liler ortalığı karıştırdı

231
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

422
Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

91
FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'lilerden tepki

FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'lilerden tepki

38
Mesut'un taktığı kolye Almanları rahatsız etti

Mesut'un taktığı kolye Almanları rahatsız etti

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir