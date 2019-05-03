CHP, Jandarma İl Komutanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Kendi tırının yanına gitmek isteyen adam yaşadığı kazada hayatını kaybetti.

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da uğradığı saldırıyla alakalı olarak Tuğgeneral Ünsal Bulut'a görevi kötüye kullanma suçlaması yöneltildi.

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Ramazan davulcuları eğitim aldı

Pamukkale Belediyesi, Ramazan ayı boyunca görev yapacak olan davulcuları eğitimden geçirdi. Teorik eğitimin ardından davulcular, uygulamalı eğitimi de tamamlayarak Ramazan ayına hazır hale geldi.