CHP, Jandarma İl Komutanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili tartışmalar sürüyor.
CHP olayın sorumluları hakkında işlem başlatılmasını istiyor.
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının yeni görüntüleri VİDEO
SAVCILIĞA GÖRÜNTÜ VERİLDİ
Geçtiğimiz günlerde de CHP saldırıya ait görüntüleri savcılığa sunmuştu. Yaklaşık 6 dakika 28 saniyeden oluşan görüntüler, Kılıçdaroğlu'nun cenazeye gelişinden başlıyor.