taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8301
Euro
6.6134
Altın
1340.62
Borsa
93809.09
Gram Altın
251.354

CHP'li Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’da hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın cenazesi toprağa verildi.

İHA | 08.06.2019 - 14:32..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için ailesiyle birlikte gittiği Antalya’nın Aksu ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti.

ARSLAN İÇİN CENAZE TÖRENİ

Memleketi Denizli’ye getirilen Arslan için CHP il binasında bugün bir tören düzenlendi. Törenin ardından Arslan’ın, PAÜ Kampüsü Müftü Ahmet Hulusi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

CHP'li Arslan son yolculuğuna uğurlandı

CHP'li Arslan son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

Cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda siyasi ve vatandaş katıldı. Cenaze namazını Denizli il Müftüsü Mehmet Aşık kıldırdı.

CHP'li Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Kazım Arslan, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.

CHP'li Arslan son yolculuğuna uğurlandı

CHP'li Arslan son yolculuğuna uğurlandı

CHP'li Arslan son yolculuğuna uğurlandı

CHP'li Arslan son yolculuğuna uğurlandı

CHP'li Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

1624
Nusret'in şirket değeri dudak uçuklattı

Nusret'in şirket değeri dudak uçuklattı

333
Mesut Özil'in düğününe Acun Ilıcalı'nın dansı damga vurdu

Mesut Özil'in düğününe Acun Ilıcalı'nın dansı damga vurdu

102
Sagopa, Ceza'ya sadece başsağlığı diledi

Sagopa, Ceza'ya sadece başsağlığı diledi

68
Şeyma Subaşı Çeşme'de partiye alınmadı

Şeyma Subaşı Çeşme'de partiye alınmadı

90
Google: Huawei sınırlaması ABD'nin güvenliği için riskli

Google: Huawei sınırlaması ABD'nin güvenliği için riskli

78
Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

221
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir