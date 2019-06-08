CHP'li Arslan son yolculuğuna uğurlandı

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için ailesiyle birlikte gittiği Antalya’nın Aksu ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti.
ARSLAN İÇİN CENAZE TÖRENİ
Memleketi Denizli’ye getirilen Arslan için CHP il binasında bugün bir tören düzenlendi. Törenin ardından Arslan’ın, PAÜ Kampüsü Müftü Ahmet Hulusi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
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KILIÇDAROĞLU DA KATILDI
Cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda siyasi ve vatandaş katıldı. Cenaze namazını Denizli il Müftüsü Mehmet Aşık kıldırdı.
Hayatını kaybeden Kazım Arslan, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.