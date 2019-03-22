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CHP'nin seçim eşantiyonu: Başörtü

Başörtüsü dağıtan CHP adayı Salih Usta, "İnanç özgürlüğünü sonuna kadar savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 09:28..
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CHP'nin seçim eşantiyonu: Başörtü

CHP ile İyi Parti'nin Pendik Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Usta, sağ seçmene sempatik gözükmek için CHP'de bu zamana kadar görülmeyen bir seçim kampanyasına imza attı.

Usta, Pendik'te bulunan CHP ve İyi Parti'nin seçim standları önünde bulunan kadınlara, başörtü taktı.

"MİLLET İTTİFAKI İNANÇLARIN TEMİNATIDIR"

Başkan adayı Usta, “Pendik’te 500 bini aşan seçmen var. Burada 81 ilden insan yaşıyor. Pendik mini bir Türkiye’dir. Biz insanlarla örtüşmeye ve yüzleşmeye çalışıyoruz. Başörtüsü bizim bir gerçeğimizdir. İnanarak örtünen kardeşlerimize başörtüsü hediye ediyoruz. Millet İttifakı inançların teminatıdır.

CHP'nin seçim eşantiyonu: Başörtü

"OY AVCILIĞI ADINA BUNU YAPMADIK"

Olumlu tepkiler alıyoruz, başörtüsüne karşı olmadık, tam tersine onların inanç özgürlüğünü sonuna kadar savunduk. Bacılarımızla örtüşmek için başörtüsü dağıtıyoruz. Oy avcılığı adına bunu yapmadık. Pendik’in gerçeğidir bu.” şeklinde konuştu.

CHP'nin seçim eşantiyonu: Başörtü

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