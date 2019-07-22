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Çin'in uzay istasyonu çalışır halde Dünya'ya düştü

Çin'in uzay labaratuvarı Tiangong 2, görev süresinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz cuma günü Dünya'ya çakıldı.

DHA | 22.07.2019 - 11:57..
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Çin'in 2016 yılında başarılı bir şekilde fırlattığı bir uzay laboratuvarı olan Taingong-2, geçtiğimiz haftalarda Dünya'ya doğru oldukça yüksek bir hızda düşmeye başlamıştı. Özellikle bir önceki Taingong-1 uydusunun kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya çakılması, dünya genelinde oldukça eleştirilmişti.

ÇALIŞIR HALDE OKYANUSA DÜŞTÜ

Aynı problemin tekrar yaşanmaması için Çin, Tiangong 2'yi çalışır halde olmasına rağmen indirme kararı aldı ve iniş sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Geçtiğimiz cuma günü Türkiye saati ile 07.06 sularında Güney Pasifik Okyanusu'na kontrollü bir şekilde düşen uydu, herhangi bir hasar oluşturmadı.

uydu

AĞIRLIĞI 8 BUÇUK TON

Taingong-2 uydusunun Dünya'ya inerken parçalanacağı biliniyordu, ancak ağırlığının 8 buçuk ton olması ve bir önceki uydunun inişi sırasında yaşanan aksaklıklar araştırmacıları oldukça endişelendirdi.

Tiangong 2, 15 Eylül 2016 tarihinde Long March-2F T2 isimli roketle uzaya fırlatılmıştı. Tıp ve fizik başta olmak üzere pek çok bilimsel çalışmanın gerçekleştirildiği mini uzay istasyonu olan Tiangong 2, uzayda kalıcı bir istasyon için bilim adamlarına fikir de verdi.

uydu

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bağımsız olan Çin, kendi uzay istasyonuna sahip olmak için uzun bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. 2011 yılında fırlatılan Tiangong 1, bu yönde atılan ilk adım olmuştu.

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