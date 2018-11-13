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CNN Trump'ı dava etti

CNN televizyonu, Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'nın basın kartının askıya alınmasını gerekçe göstererek Başkan Donald Trump ve yönetimden bazı üst düzey isimlere dava açtı.

AA | 13.11.2018 - 22:12..
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CNN Trump'ı dava etti

Konuya ilişkin açıklama yapan televizyon kanalı, Beyaz Saray'ın basın kartını askıya alarak anayasanın 1. ve 5. maddelerini ihlal ettiğini belirtti.

CNN ve Acosta'nın müşterek olarak davayı Başkan Trump, Beyaz Saray Özel Kalemi John Kelly, Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Özel Kalem Yardımcısı Bill Shine, Gizli Servis Direktörü ve Acosta’nın fiziki olarak Beyaz Saray'a girişine müsaade etmeyen gizli servis memuru aleyhine açtığı kaydedildi.

"ANAYASAL HAKKI İHLAL VAR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CNN, bu sabah başkent Washington'daki mahkemede Trump yönetimi aleyhine dava açtı. Dava, CNN Başmuhabiri Jim Acosta'nın basın kartının iade edilmesini talep ediyor. Beyaz Saray'ın aldığı bu karar CNN ve Acosta'nın Anayasa’daki 1. ve 5. maddelerde beyan edilen haklarını ihlal ediyor."

ABD Anayasa’sının 1. maddesi fikir ve ifade özgürlüğüne vurgu yaparken, 5. madde ise kişinin susma hakkını güvence altına alıyor.

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