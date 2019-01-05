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Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da fabrika açılış töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pepsico açılış töreninde konuşuyor.

Haber Merkezi | 05.01.2019 - 18:20..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da fabrika açılış töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pepsico açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Ülkemize inanan, güvenen, yatırım yapan hiç kimse Allah'ın izniyle pişman olmamıştır, olmayacaktır.

Türkiye ekonomisi çevresinde yaşanan onca istikrarsızlığa rağmen uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor.

Kendi şirketlerimize nasıl muamele ediyorsak, ülkemizin potansiyeline inanan uluslararası şirketlere de aynı şekilde muamele ediyoruz, edeceğiz.

Şahsımın ve hükümetimizin özel teşvikleri sayesinde yurt dışındaki Türk yatırımları 38 milyar dolara ulaştı. Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 122 ülkede 372 milyar dolara ulaştı.

Güneydoğu terörden arındığında küresel, ulusal yatırımcıların hepsi oraya gidecek. Göreceğiz bugünleri. O zaman terörün esamesi okunmayacak

Ülkemiz, yatırım ortamı bakımından halen dünyadaki en liberal, en güvenli ülkelerden biridir.

İhracatta geçen yıl 168,1 milyar dolara ulaşıldığını belirterek, "Herhalde önümüzdeki yıl 200'ü aşarız."

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