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Devlet Bahçeli, yeni parti kuracaklara seslendi

MHP'nin grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin hedefinde Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül vardı.

AA & Ensonhaber | 02.07.2019 - 11:53..
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, yeni parti kurmak için çalışmalarını hızlandıran Ahmet Davutoğlu'na yüklendi. "Yeni hal" sözleri üzerinden Davutoğlu'na "Ülkemizin başına ne çoraplar ördüğün malumdur" dedi.

"SİYASET BORSASI HAREKETLENDİ"

Devlet Bahçeli, yeni parti dedikodularını yorumlayarak "Çevremiz kaynamaktadır, ülkemizin mücavir bölgeleri karmakarışıktır. Milli birlik duygumuzun diri olması önem arz etmektedir. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden hemen sonra siyaset borsası hareketlenmiştir. diye konuştu.

"STRATEJİK DERİNLİKTE BOĞULMANIN ATMOSFERİNİ HAZIRLADI"

Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz gün söylediği "yeni bir hal" sözlerini stratejik derinlik üzerinden eleştiren Bahçeli; "Bir dönem başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış isimler kamuoyu hazırlamaya başlamıştır. İktidar partisinin göbeğinde yer alan isimler olması garip bir çelişki olarak karşımızdadır. Ya yeni bir hal ya izmihal diyen zatın bugün susma vakti değil çıkışı, yeni bir siyasete vurgu yapması zamanlama itibarıyla manidardır. Bugüne kadar sanki hiç konuşmamış, susma orucu tutmuş birisi gibi sızlanan bu eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü herkesin malumudur. Türkiye'nin çok cepheli sürdürdüğü mücadelesine bigane kalan onun yerine yeni bir halden bahseden eski başbakanın sistem eleştirileri traji komiktir. Ülkemizi dipsiz kuyulara kadar sürükleyip, stratejik derinlikte boğulmasının atmosferini hazırlayanların farklı zeminlerde ortaya çıkmaları yeni bir hale duyulan arzuyla açıklanamaz. Kaldı ki; Türkiye'nin yeni bir hale, yeni  bir partiye değil; kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır. Kendilerine uyarayım sosyal doku, yeni parti kurulmasına kapalıdır." dedi.

"SEÇİM GÜNÜ HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK DİYENLER GEREĞİNİ YAPMAYA BAŞLADI"

23 Haziran'da sandık başında "İnşallah her şey memleket için güzel olur, iyi olur." diyen Abdullah Gül'ü de hedef alan MHP Genel Başkanı; "Bugün susma vakti değil diyenler, İstanbul'da sandık başına gittiğinde her şey çok güzel olacak mesajı verenler; aldıkları sufle her neyse, kulaklarına üflenen nelerse gereğini yapmaya başlamışlardır. Devlet ve siyaset adamı için vefa her şeyin önündedir. Düne vefa duymayanların; devletin geleceğinde pay sahibi olmaları, milletin ve ülkenin geleceğinde pay sahibi olmaları mümkün değildir. Bir insanda vefanın olması için vicdan ve yürek olması lasım. Adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi konuşanlara tavsiyem geçmişlerine bakmaları, biraz izanları varsa özeleştiri yapmalarıdır." diye konuştu.

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