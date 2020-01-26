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Doğumda Elazığ'daki deprem anı

Cuma akşamı Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem anında doğum yaptıran sağlık görevlilerinin sakinliği kameralara yansıdı.

Haber Merkezi | 26.01.2020 - 13:11..
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Önceki akşam merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde 30'un üstünde kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

DEPREM ANINDA DOĞUM

Deprem anında Elazığ'da özel bir hastanede yapılan doğum yapılıyordu. NTV Whatsapp hattına gönderilen videoda bebeğin ilk kontrolleri yapılırken çekilen videoya o anda hastane ve ekipmanların sallanma sesleri yansıyor.

Sağlık görevlileri ise sakin olun diyerek hem kendilerini hem de anneyi sakinleştirmeye çalışıyor.

Doğumda Elazığ'daki deprem anı VİDEO

Doğumda Elazığ'daki deprem anı

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