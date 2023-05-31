12 yıl sonra bir ilk: Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşlar başladı Karakas'tan havalanan 102 kişiyi taşıyan uçak, Şam Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

AA

Venezuela ve Suriye arasındaki ilişkiler, hava yolunun açılmasıyla yeni bir boyut kazandı.

İki ülke arasında 12 yıl sonra bir ilk yaşanırken, uçuşlar yeniden başlatıldı.

Karakas'tan Şam'a uçuş

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, başkentteki Karakas Havalimanı'ndan kalkan Venezuela Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, öğle saatlerinde Şam Havalimanı'na iniş yaptı.

102 kişiyi taşıdı

Uçakta, Venezuela'dan bazı üst düzey yetkililer ve basın mensuplarıyla toplam 102 kişi yer aldı.

Karşılıklı seferler yapılacak

Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl aranın ardından yeniden başlarken, Karakas ile Şam arasında her 15 günde bir olmak üzere karşılıklı seferler yeniden yapılacak.