1600'den fazla Türk vatandaşı Sudan'dan Etiyopya'ya taşındı Tahliye çalışmalarını devam ettiren yetkililer, vatandaşları Addis Ababa'dan İstanbul'a getiriyor.

AA

Çatışmaların sürdüğü Sudan'dan sivillerin tahliyesi aralıksız devam ediyor.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan ve silahlı gerilime dönüşen durumun ardından Türkiye harekete geçti.

Tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı

Söz konusu ülkedeki 1600'ü aşkın Türk vatandaşı, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğince tahsis edilen otobüslerle Etiyopya'ya taşındı.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanlığı'nın Sudan'daki Türk vatandaşlarının Etiyopya üzerinden Türkiye'ye tahliyesine ilişkin çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Addis Ababa'dan İstanbul'a getirilecekler

Bugüne kadar Etiyopya'ya sevk edilen vatandaşlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

Vatandaşlarımız, öncelikle Addis Ababa Büyükelçiliğimizce temin edilen araçlarla Etiyopya sınırından yine bu ülkede bulunan Gondar şehrindeki havalimanına nakledilmektedir.



Vatandaşlarımızın, Gondar'dan Addis Ababa'ya Etiyopya hava yollarından kiralanan uçaklarla taşınması, bilahare buradan da Addis Ababa-İstanbul güzergahı üzerinden ülkemize getirilmeleri öngörülmektedir.

İlk uçak hareket etti

Kaynaklar, bu çerçevede, 164 Türk vatandaşını taşıyan ilk uçağın da Gondar'dan Addis Ababa'ya hareket ettiğini aktardı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nın tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nın feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.