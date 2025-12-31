2025 yılına damga vuran olaylar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025, dünya için dolu geçen bir sene oldu.

2026'ya girerken, işte 2025 yıla damga vuran olaylar:

LOS ANGELES YANGINI

Ocak ayında ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde çıkan büyük yangınlarda, aralarında Anthony Hopkins, Paris Hilton, Mel Gibson, Mandy Moore, Adam Brody gibi ünlü isimlerin evlerinin de bulunduğu birçok malikane yandı. Jamie Lee Curtis, Britney Spears, James Woods gibi yıldızlar, evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

GENE HACKMAN VE EŞİ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ünlü oyuncu Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa, şubat ayında ABD'nin Santa Fe şehrindeki evlerinde ölü bulundu. 65 yaşındaki Arakawa'nın hantavirüs hastalığından öldüğü, Alzheimer hastası olan 95 yaşındaki iki Oscar ödüllü Hackman'ın ise bir hafta sonra yaşamını yitirdiği açıklandı.

ROBERT REDFORT HAYATINI KAYBETTİ

'Sonsuz Ölüm', 'Brubaker', 'Başkanın Bütün Adamları', 'Muhteşem Gatsby' gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Robert Redford, eylül ayında 89 yaşında, ABD'nin Utah eyaletindeki evinde hayata gözlerini yumdu.

DIDDY HAPİS CEZASI ALDI

İki fuhuş suçundan hüküm giyen ünlü rapçi ve müzik yapımcısı Sean 'Diddy' Combs, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Temmuz ayında örgütlü suç ve insan ticareti suçlarından beraat eden Combs, iki ayrı "fuhuş amacıyla ulaşım sağlama" suçundan ceza aldı. Beraati ve cezanın hafifliği medyada yaygın olarak eleştirildi.

GIORGIO ARMANI HAYATINI KAYBETTİ

İtalyan moda tasarımcısı ve Armani markasının sahibi Giorgio Armani, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Son zamanlarında sağlık sorunları yaşayan milyarder, haziran ayında Milano'da düzenlenen Moda Haftası'na ilk defa katılamamıştı.

PAPA FRANCIS HAYATINI KAYBETTİ

2013 yılında Katolik kilisesinine Papa seçilen Papa Francis, nisan ayında geçirdiği ani bir inme ile hayata veda etti. Gerçek adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, Latin Amerika doğumlu ilk Papa'ydı. Ölümünden kısa süre önce ABD Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından ziyaret edilmesi medyada konuşulmuştu.

ROBERT PREVOST PAPA 14. LEO OLDU

Papa Francis'in ölümünün ardından Papalık pozisyonuna seçilen Kardinal Robert Francis Prevost, Papa 14. Leo adını aldı. 14. Leo, ilk Amerikan Papa oluşu ve Orta Doğu'ya yaptığı ziyaretlerle önem kazandı.

GAZZE ATEŞKESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde, İsrail ve Hamas yönetimleri arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren Gazze ateşkesi, yıllardır acı çeken Filistin halkı için bir umut oldu. İlk aşamasında çatışmaların sona erdirilmesi ve yardımların artması amaçlanan anlaşmanın ikinci aşamasına yakında geçilmesi bekleniyor. Ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılar dünyadan tepkiler görüyor.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ÇATIŞMASI

Pakistan'ın Hindistan yönetimindeki Cemmu ve Keşmir topraklarına yaptığı saldırıya misilleme olarak Hindistan tarafından mayıs ayında gerçekleştirilen füze saldırılarıyla, iki ülke arasında çatışma başladı. Sınır anlaşmazlığı ve tarihsel rekabetin körüklediği çatışmada iki tarafın da nükleer saldırı kapasitesine sahip oluşu dünyada gerginlik yarattı. Yalnızca dört gün süren çatışmaların sona erdiğinde arabuluculuğu için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür edildi.

KAMBOÇYA VE TAYLAND ÇATIŞMASI

Kamboçya ile Tayland arasında temmuz ayında başlayan sınır ihtilafı kaynaklı savaş, onlarca asker ve sivilin canına mal oldu. İki ülke arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülük ettiği bir ateşkes imzalanmış, fakat ömrü kısa olan ateşkesin ardından çatışmalar tekrar başlamıştı. Aralık ayında tekrar mutabakata varan iki ülke, yeniden ateşkesle çatışmayı sonlandırdı.

İSRAİL VE İRAN ARASINDA 12 GÜN SAVAŞI

İsrail'in, İran'ın nükleer kapasitesinin bir tehdit olduğu iddiasıyla ülkenin nükleer santrallerini bombalamasıyla başlayan savaş, Orta Doğu'da yeniden ABD askerlerinin yürüyeceği endişelerine yol açmıştı. Yüzlerce, bazı kaynaklara göre binlerce insanın yaşamını yitirdiği savaş, ABD'nin İran'daki Fordo nükleer tesisini bombalayarak İsrail'in savaş sebebini ortadan kaldırmasıyla sona erdi. Çatışmayı büyütmeyecek misillemelerde bulunan İran yönetimi, bombardımanlarda nükleer kapasitelerini kaybetmediklerini açıkladı. Süresi iki haftayı bulmayan çatışma, ABD Başkanı Donald Trump tarafından "12 Gün Savaşı" olarak adlandırıldı.

LOUVRE MÜZESİ SOYGUNU

Ekim ayında inşaat işçisi kılığındaki hırsızlar, Paris'te bulunan ünlü Louvre Müzesi'nden 88 milyon euro değerinde 8 adet Fransız Kraliyet mücevheri çaldı. Toplamda 10 dakikadan kısa süren soygundan sonraki bir hafta içerisinde yakalanan beş şüpheli, suçlamalarla yüzleşiyor.

ABD-VENEZUELA GERİLİMİ

Uyuşturucu kartelleri ile mücadelede orduyu devreye sokan ABD yönetimi, Amerika'ya uyuşturucu soktuğunu iddia ettiği Venezuela hükümeti ile tansiyonu yükseltti. Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı söylenen tekneleri düzenli olarak vuran ABD ordusu, bir süre sonra Başkan Trump'ın emriyle, yaptırım altındaki petrol tankerlerini de ablukaya almaya başladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisinin yönetimden çekilmesini talep eden Donald Trump'a, tepki göstermeyi sürdürüyor.

CHARLIE KIRK SUİKASTA UĞRADI

Amerikalı cumhuriyetçi aktivist ve düşünce kuruluşu Turning Point USA kurucusu Charlie Kirk, Eylül ayında Utah Valley Üniversitesi kampüsünde düzenlediği bir etkinlikte keskin nişancı tüfeği ile boynundan vurularak öldürüldü. 31 yaşında hayata gözlerini yuman Kirk'ün suikastına yönelik soruşturmada tutuklanan 22 yaşındaki Tyler Robinson'ın mahkemesi devam ediyor. Dünyayı sallayan suikast olayı, aynı zamanda Mossad ile ilgili birçok komplo teorisinin de merkezinde yer alıyor.

ZOHRAN MAMDANI NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

2021 yılından beri New York Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapan Zohran Mamdani, Belediye Başkanı adayı olduğu New York şehri seçimlerini kazandı. Ocak ayında makama gelecek olan Mamdani, Müslüman ve sosyalist kimliğiyle dikkat çekti ve karizmatik kişiliği ile özellikle genç seçmenin desteğini topladı. Açıkça İsrail'e karşı olan söylemleriyle gündeme gelen genç siyasetçi, 'faşist' olarak tanımladığı ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı samimi görüşme ile de şaşırtmıştı.

BONDI PLAJI SALDIRISI VE SURİYELİ KAHRAMAN

Aralık ayında Avustralya'nın Sydney şehrindeki Bondi Plajı'nda, Yahudi bayramı olan Hanuka kutlamalarına hazırlık sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 16 kişinin öldü ve onlarcası da yaralandı. DEAŞ sempatizanı olduklarına kanaat getirilen saldırganlardan birinin üstüne atlayarak silahını elinden alan Suriye asıllı Ahmed el-Ahmed, dünya çapında 'kahraman' olarak nam kazandı.

HONG KONG YANGINI

Hong Kong'daki Wang Fuk Court Apartman kompleksinde kasım ayında meydana gelen yangın Hong Kong halkının yüreklerini parçalarken, dünya da olanları korkuyla izledi. 161 can kaybı ve 79 yaralanma ile sonuçlanan dev yangının sebeplerine yönelik soruşturmalarda 15 kişi tutuklandı.

GÜNEY ASYA BOYUNCA SEL VE TOPRAK KAYMASI FELAKETLERİ

Ender bir kasırga sebebiyle eylül ayında başlayan sel ve toprak kayması felaketleri Güney Asya ülkelerinde halka dehşet yaşattı. Endonezya, Tayland, Filipinler, Malezya, Vietnam ve Sri Lanka ülkelerinin etkilendiği afetlerde 2 bine yakın insanın öldüğü raporlandı.

NETFLIX, WARNER BROS.'U SATIN ALDI

Yayın platformlarının yükselişine öncülük eden eğlence sektörü devi Netflix, Warner Bros. stüdyolarını ve HBO Max'i satın almaya yönelik 82 milyar dolar değerinde bir anlaşma yaptı. Harry Potter, Game of Thrones ve birçok ikonik markanın el değiştirmesine yol açacak olan satın alım henüz tamamlanmadı. ABD Başkanı Donald Trump da süreci yakından takip edeceğini bildirmişti.

İSRAİL, KATAR'I BOMBALADI

Gazze'de saldırıların aktif olduğu eylül ayında İsrail, Katar'ın başkenti Doha'ya bir hava saldırısı düzenledi. Hamas yönetiminin hedef alındığı operasyon, İsrail'in Katar'a ve bir Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesine düzenlediği ilk saldırı oldu. ABD'nin dış politikada bir müttefik olarak gördüğü Katar'a yönelik bu saldırı Amerikan medyasında da endişe ile karşılanmıştı.

NEPAL'DE DEVRİM OLDU

Nepal hükümetindeki yolsuzluk ve yozlaşmaya karşı, Z jenerasyonunun liderliğinde eylül ayında başlatılan protestolar ülke çapında bir hareketlilik başlattı. Yalnızca 5 gün içerisinde başarıya ulaşan eylemler sonucunda, birçok hükümet binası protestocular tarafından yakıldı, Başbakan Sharma Oli istifa etti ve ülkede bir devrim yaşandı. Protestolar sürecinde 76 kişinin öldüğü ve binlercesinin yaralandığı bildirildi.