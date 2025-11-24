5 bin peynir arasından seçildi: İşte dünyanın en iyi peyniri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsviçre’nin Bern kentinde düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri, bu yıl da nefes kesen bir rekabete sahne oldu.

5.000’i aşkın peynirin yarıştığı dev organizasyonun galibi belli oldu:

Vorderfultigen dağ mandırasından gelen özel bir Gruyère peyniri, “Dünyanın En İyi Peyniri 2025” unvanının sahibi oldu.

ETİKET GÖRMEDEN DEĞERLENDİRDİ

Yarışmanın ölçeği önceki yılları geride bıraktı. Üreticiler, tüccarlar ve peynir ustalarından oluşan 265 kişilik uluslararası jüri, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce peynir tekerleğini tamamen kör tadım yöntemiyle değerlendirdi.

Masalarda hiçbir marka, etiket veya işaret bulunmadı, her ürünü saf tadı belirledi.

GRUYERE JÜRİNİN GÖNLÜNÜ BÖYLE KAZANDI

Final turunda öne çıkan Gruyère, uzmanların tarifine göre unutulmaz bir lezzet profiline sahip. Final jürisi üyelerinden İngiliz peynir uzmanı Perry Wakeman, kazanan peyniri CNN’e şöyle tanımladı:

“Ağızda 'butterscotch' (tereyağlı şekerleme) ve karamel notaları bırakıyor. Baharatlı, meyveli ve topraksı notalara sahip ve kömür gibi hafif bir yanma hissi veriyor. Bitişi inanılmaz uzundu. Üç peynir tattıktan sonra bile onun tadını hâlâ alabiliyorduk.”