500 kiloluk hava aracı Hint Okyanusu'na düştü

AA

Venüs görevinden geri dönmeyi başaramayan 500 kilogramlık Sovyet uzay aracı Kosmos 482, kontrolden çıkarak, Dünya'ya doğru yol almaya başlamıştı.

Türkiye'ye düşme ihtimalinin de değerlendirildiği uzay aracının, 10 Mayıs'ta yörüngeye girmesi bekleniyordu.

HİNT OKYANUSU'NA DÜŞTÜ

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), yaptığı yazılı açıklamada, Kosmos-482 uzay aracının akıbetine ilişkin bilgilere yer verdi.

Kosmos-482'nin bugün TSİ 09.24'te atmosfere girdiği belirtilen açıklamada, uzay aracının Endonezya'nın batısında Hint Okyanusu'na düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, uzay aracının Venüs'ü keşif için 1972'de uzaya fırlatıldığı, ancak yaşanan bir arıza nedeniyle Dünya'nın eliptik yörüngesinde kaldığı ve ardından gezegene geri döndüğü kaydedildi.