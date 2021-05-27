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    MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde teröristlere geçit verilmediğini bildirdi.
    • AA
    • 27.05.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 16:05
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    MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Suriye'nin kuzeyinde sağlanan huzur ortamını bozmaya çalışan teröristlerin kirli planı bozuldu.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    TERÖRİSTLERE GEÇİT VERİLMEDİ

    MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 olmak üzere 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

    MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi #1

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