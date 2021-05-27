- Haberler
- Dünya Haberleri
- MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde teröristlere geçit verilmediğini bildirdi.
- AA
- 27.05.2021 - 15:50
- Güncelleme : 27.05.2021 - 16:05
Suriye'nin kuzeyinde sağlanan huzur ortamını bozmaya çalışan teröristlerin kirli planı bozuldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TERÖRİSTLERE GEÇİT VERİLMEDİ
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 olmak üzere 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."