ABD, Sri Lanka açıklarında İran gemisini batırdı

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş, 5.gününde de şiddetini artırarak devam ediyor.

Son olarak Sri Lanka'dan gelen haberle İran büyük kayıp verdi.

Sri Lanka donanması ve savunma bakanlığı kaynaklarının Reuters’a verdiği bilgiye göre, İran'ın "IRIS Dena" adlı gemisi, ABD tarafından denizaltı saldırısı düzenlendi.

EN AZ 101 KAYIP, 78 YARALI

Bölgeden gelen ilk haberlere göre saldırı neticesinde en az 101 kişinin kayboldu, 78 kişinin de yaralandı.

Öte yandan 32 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.