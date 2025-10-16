AB paylaştı: Sınırda karbon vergisinden etkilenecek ülkelere destek hazırlığı

Avrupa Birliği'nden (AB) sınırda karbon vergisinden etkilenecek ülkelere destek...

AB Komisyonu, çevre ve enerji alanlarında geleceğe yönelik stratejisini içeren "Küresel İklim ve Enerji Vizyonu" başlıklı çalışmasını yayınladı.

"KARBON FİYATLANDIRMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Çalışmada, AB'nin uluslararası platformlarda özellikle enerji ve çevre alanlarında çok taraflı ortaklıkları ve ittifakları destekleyeceği belirtildi.

"Karbon fiyatlandırması küresel iklim hedeflerine ulaşmak, emisyonları azaltmak, inovasyonu teşvik etmek ve fosil yakıtlardan düzenli bir çıkışı sağlamak için hayati önem taşımaktadır." ifadesi kullanılan çalışmada, büyük ekonomilerin son dönemde karbon fiyatlandırma politikalarını benimseyip bunları geliştirdikleri anımsatıldı.

Çalışmada, AB'nin özel bir görev gücü aracılığıyla diğer ülkelerin karbon fiyatlandırma politikaları geliştirmelerini desteklediği ve teşvik ettiği kaydedildi.

CBAM'İN KADEMELİ OLARAK UYGULAMAYA GİRDİĞİ ANIMSATILDI

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) gibi AB mevzuatlarının olası sınır ötesi etkilerini değerlendirmek için ayrıntılı bir yaklaşım benimseneceğine işaret edilen çalışmada, "Karşılıklı yarar sağlayan ortaklıklar kurarak, karbonsuzlaştırma alanı da dahil olmak üzere ülkelerin ihtiyaçlarını dinleyeceğiz." değerlendirmesi yapıldı.

Çalışmada, CBAM'in kademeli olarak uygulamaya girdiği anımsatılarak, yeni kurulacak toplam 200 milyar avro bütçeli Küresel Avrupa adlı fonun yüzde 30'luk kısmının iklim ve çevre harcamalarına yöneltileceği, bunun bir bölümüyle gelişmekte olan ülkelerin karbonsuzlaşma ihtiyaçlarına katkı sunulmasının amaçlandığı bildirildi.

Öte yandan, AB, 2028-2034 dönemi bütçesinde 200 milyar euroluk bir Küresel Avrupa fonu kurmayı planlıyor.

CBAM NEDİR

Karbon yoğun sektörler olan çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ithalatına uygulanacak CBAM kapsamında, bu aşamada AB ithalatçılarının ürünlerin hacmini ve üretim sırasında ortaya çıkan sera gazı emisyon miktarını raporlaması gerekiyor.

AB, CBAM'de gelecek yıl başlaması planlanan nihai döneme yönelik çalışmaları sürdürüyor.

1 Ocak 2026'dan itibaren ithalatçıların ürünlerinin sera gazlarına karşılık gelen sayıda CBAM sertifikası satın alıp teslim etmesi gerekecek.

AB ile denk seviyede karbon fiyat mekanizmasına sahip olunması durumunda fark ödenmeden AB'ye ihracat yapılabilecek.