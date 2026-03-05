İsrail, Lübnan’da 320 Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı

İsrail ordusunun, karadan işgalini genişletmeye çalıştığı Lübnan’da 2 Mart’tan itibaren Hizbullah’a ait 320 hedefi vurduğu bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, yoğun hava operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Defrin, savaş uçaklarının pazartesi gününden itibaren Lübnan genelinde Hizbullah’a ait çok sayıda hedefi imha ettiğini iddia etti.

LÜBNAN'A HAVA VE KARA SALDIRILARI

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan füze atıldığını tespit ettiklerini açıklamış, kuzey bölgelerinde sirenler çalmıştı. Ardından ülke geneline yayılan hava saldırıları düzenlenmiş, başkent Beyrut da hedef alınmıştı. İsrail, havadan ve denizden gerçekleştirdiği operasyonların ardından kara işgalini genişletme kararı aldı.

SALDIRILARDA CAN KAYBI VE YARALANMALAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın 4 Mart açıklamasına göre, İsrail’in saldırılarında 72 kişi hayatını kaybetti, 437 kişi yaralandı. Bakanlık, sivillerin ve kritik altyapının korunmasına yönelik çağrılarda bulundu.