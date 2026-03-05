İran: ABD-İsrail saldırılarında 105 sivil mekan hedef alındı

ABD-İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta düzenlemeye başladığı saldırılarda, birçok nokta hedef alındı.

Defapress haber sitesi ise, İran Kızılayı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

105 SİVİL MEKAN HEDEF ALINDI

ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana ülkede 174 yerleşim biriminde 636 noktaya, toplamda 1332 saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, 105 sivil mekanın vurulduğu belirtildi.

8 YERLEŞİM YERİ DOĞRUDAN HEDEF ALINDI

Marage, Urumiye, Lamerd, İsfahan, Hemedan, Kürdistan, Kirmaşan şehirleri ve Tahran’daki bazı bölgelerde sivil yerleşim yerlerinin doğrudan saldırıya uğradığı ve zarar gördüğü vurgulandı.

Zarar gören yerler arasında çeşitli kentlerdeki 7 Kızılay şubesi ve 14 sağlık ve ilaç merkezinin bulunduğu kaydedildi.

ABD VE İSRAİL'İN, İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta, İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran dini lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.