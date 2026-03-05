ABD'den İsrail'e: Sonuna kadar devam edin, yanınızdayız

Orta Doğu'da gerilim sürerken karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

28 Şubat'ta başlayan İran'a yönelik İsrail-ABD savaşında 6. güne girildi.

ABD ve İsrail güçleri İran'da çok sayıda noktayı hedef alırken İran da geniş bir coğrafyada misilleme operasyonları düzenliyor.

Bu kapsamda, İsrail Savunma Bakanlığından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Israel Katz, gece saatlerinde ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile görüştü.

Açıklamaya göre Katz, İran saldırılarında ölen 6 ABD askeri için başsağlığı dileklerini iletti ve İsrail'in bölgedeki ABD birliklerinin güvenliğini korumaya yardımcı olmak için her şeyi yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU YAPILDI

Katz, ABD Başkanı Trump'a İsrail'e verdiği büyük destek için teşekkür etti ve Başkan Trump ile Başbakan Netanyahu'nun İran'a karşı iş birliğinin bölgesel ve küresel tarihi değiştirdiğini dile getirdi.

Katz ayrıca Hegseth'e "İsrail'e verdiği büyük destek ve İsrail vatandaşlarını İran füze tehdidine karşı savunmadaki kapsamlı yardımı" için teşekkür etti.

"SONUNA KADAR DEVAM EDİN YANINIZDAYIZ"

Katz, savaşın tüm hedeflerine ulaşmak için ordular arasında yakın ve emsalsiz bir iş birliği olduğunu vurguladı.

Açıklamaya göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise iki ordu arasındaki benzeri görülmemiş iş birliğini ve İsrail ordusunu övdü. Hegseth, "Sonuna kadar devam edin, yanınızdayız" ifadelerini kullandı.