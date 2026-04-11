ABD basını yazdı: İran'dan ABD'li tutukluların serbest bırakılması istenecek

Dünyanın gözü kulağı bu müzakere masasında...

ABD; İsrail ile İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası, kalıcı ateşkes için İran'la masaya oturacak.

Söz konusu müzakerelerin ise Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılmasına karar verildi.

ABD'Lİ TUTUKLULARIN SERBEST BIRAKILMASI TALEBİ

Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkilileri, İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelerde İran'da tutuklu bulunan ABD'lilerin serbest bırakılmasını talep edecek.

TALEP ERTELENEBİLİR

Kaynaklar, yetkililerin bu konuda ne kadar baskı yapacaklarını henüz bilmediklerini kaydederken, bazı yetkililer de müzakerelerin zora girmesi durumunda bu talebin ertelenme olasılığı olduğunu aktardı.

Haberde, İran'da tutuklu olduğu bilinen 6 ABD'li olduğuna işaret edildi.

MÜZAKERE HEYETLERİ DÜN İSLAMABAD'A GİTMİŞTİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet, dün İslamabad'a gitmek üzere yola çıkmıştı.

İranlı heyet de dün akşam saatlerinde İslamabad'a ulaşmıştı.