ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Netanyahu ile görüşme gerçekleştirdi

İsrail'de kritik görüşme...

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail’deki temaslarını sürdürüyor.

Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde resmi törenle karşılandı.

Karşılamanın ardından birlikte yemek yiyen ikili, ardından görüşmeye geçti.

"ABD'NİN KÖLESİ DEĞİLİZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu toplantının ardından yaptığı açıklamada, İsrail’in "ABD’nin kölesi" olduğu fikrini reddetti.

Netanyahu, "Bunu çok net söylemek istiyorum. Bir hafta İsrail’in ABD'yi kontrol ettiği söyleniyor. Ertesi hafta ise ABD’nin İsrail’i kontrol ettiği. Bu tamamen saçmalık. Ortak değerleri ve ortak hedefleri paylaşan bir ortaklık, bir müttefiklik ilişkimiz var. Tartışmalarımız olabilir, bazı konularda anlaşmazlıklar yaşanabilir ama genel olarak geçen yıl sadece hedefler üzerinde değil, bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda da anlaşma sağladığımızı söylemeliyim." dedi.

"AMACIMIZ HAMAS'I İZOLE ETMEK"

Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına değinen Netanyahu, "İsrail’in amacı Hamas’ı Arap ve Müslüman dünyasından izole etmektir.

Bunu, ABD Başkanı'nın ekibiyle birlikte mükemmel şekilde yaptığımıza inanıyorum." diye konuştu.

"BİZ KÖLE DEVLET İSTEMİYORUZ"

ABD Başkan Yardımcısı Vance ise toplantının ardından "Biz köle devlet istemiyoruz, İsrail de böyle bir devlet değil. Biz bir ortaklık istiyoruz. Burada bir müttefik arıyoruz. Başkan, İsrail’in Körfez Arap müttefiklerimizle birlikte bu bölgede çok olumlu bir liderlik rolü oynayabileceğine inanıyor.

Böylelikle ABD, Orta Doğu ile daha az ilgilenebilir, çünkü bölgedeki müttefiklerimiz devreye giriyor, kontrolü ele alıyor ve kendi bölgelerinin sahipliğini üstleniyorlar." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ İÇİN KARARLARI BİZ VERİYORUZ"

Bölgede olan bitene önem verdiklerini belirten Vance, şunları söyledi: