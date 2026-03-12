Dubai'de bir binaya İHA saldırısı

28 Şubat'ta başlayan ve 13. günüyle devam eden ABD-İsrail İran savaşı devam ediyor.

Çevre coğrafyalara hızla yayılan ve Orta Doğu'yu ateş çemberine alan savaşa dair yeni bilgiler geliyor.

Bu kapsamda, Dubai Medya Ofisi'nden bir açıklama yapıldı.

HARBOUR BÖLGESİ HEDEF ALINDI

Dubai Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, şehir merkezi yakınındaki Dubai Creek Harbour bölgesinde çok katlı bir binaya İHA düştüğü bildirildi.

Açıklamada, binadakilerin can güvenliğinin sağlanması için tahliye operasyonları yapıldığı aktarıldı.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Sivil savunma ekiplerinin binada çıkan küçük çaplı yangını kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.