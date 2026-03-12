İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: İlkokula saldırı affedilemez bir savaş suçudur

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında, Minab kentinde bulunan bir ilkokul da hedef alınmıştı.

Söz konusu saldırıda, İran kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, 168 çocuk hayatını kaybetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin mesajlar verdi.

"AFFEDİLEMEZ VAHİM BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

Bekayi, "28 Şubat 2026'da Minab şehrinde 168 İranlı küçük meleği katleden Amerikan Tomahawk füzesinin çifte bombalı saldırısı affedilemez vahim bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

İranlı Sözcü, sorumluların cezasız kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

ABD İLE İSRAİL'İN İLKOKUL SALDIRISI

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Saldırıda çocuklar ve öğretmenleri dahil 185 kişi yaşamını yitirmişti.

TRUMP 'İRAN YAPTI' DEMİŞTİ

Saldırıyı defalarca İran'a bağlamaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi tarafından gerçekleştirildiğine dair haberler üzerine, "Gördüklerime dayanarak o saldırı İran tarafından yapıldı. Mühimmatlarında hiç isabet kabiliyeti yok." ifadelerini kullandı.

Saldırının Amerikan ordusu tarafından kullanılan Tomahawk füzeleriyle gerçekleştirildiğinin söylenmesi üzerine Trump, "İran'ın da elinde bazı Tomahawk füzeleri var." iddiasında bulunmuştu.

Amerikan medyasında dün yer alan haberlerde devam eden askeri soruşturmanın ön bulgularının, saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyduğu bildirilmişti.