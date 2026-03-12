Basra açıklarında iki petrol tankeri hedef alındı

Basra açıklarında bulunan bölgesel sularda, iki petrol tankerinin saldırıya uğradığı bildirildi. Olayda tankerlerden birinde büyük çaplı yangın çıktığı belirtilirken, denizcilerin bir kısmının güvenli şekilde tahliye edildiği aktarıldı.

TANKERLERDEN BİRİNDE BÜYÜK YANGIN

Irak yerel basınında yer alan haberlere göre saldırı, Basra Limanı yakınındaki sularda meydana geldi. Hedef alınan tankerlerden birinde, saldırının ardından büyük bir yangın çıktı.

Yangına ait olduğu öne sürülen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

DENİZCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından Irak’a ait bir geminin bölgeye yönlendirildiği ve yanmakta olan tankerin bulunduğu noktaya ulaştığı bildirildi. Kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar yaklaşık 20 denizcinin tahliye edildiği ifade edildi.

SALDIRININ KAYNAĞI BİLİNMİYOR

Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili Irak makamlarından resmi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.