Donald Trump: İran'la savaş yakında bitecek

28 Şubat, dünya açısından bir dönüm noktası oldu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, yeni bir savaşın kapısını araladı.

İran bu saldırılara yönelik misillemeler gerçekleştirirken bir haftanın geride kaldığı savaşta, binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın ne kadar süre daha devam edeceği belirsizliğini korurken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

"HEDEF ALINACAK BİR ŞEY KALMADI"

Axios'a konuşan ABD Başkanı Trump,"İran'da hedef alınabilecek bir şey kalmadı." dedi.

ABD Başkanı, vurulabilecek hedeflerin sayısının oldukça az olduğunu söyledi.

"NE ZAMAN İSTERSEM O ZAMAN BİTER"

Savaşın bitmesinin yakın olduğunu vurgulayan Trump, "Savaşın ne zaman bitmesini istersem o zaman biter." ifadelerini kullandı.

"BU BİR İNTİKAM"

Bir kez daha İran'ın bütün Orta Doğu'ya saldırma planları yaptığını iddia eden ABD Başkanı, şunları kaydetti:

47 yıl boyunca neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar.



Bu bir intikam. Bu kadar kolay kurtulamayacaklar.