ABD Başkanı Biden: Trump, Amerikan demokrasisine tehdit Biden, "Trump'ın kim olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi. ABD Başkanı, Cumhuriyetçi rakibinin 'tehdit' olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçilerden muhtemel rakibi Donald Trump'a yüklendi.

5 Kasım'da ABD başkanlık seçimleri düzenlenecek. Demokratların yeniden adayı olması beklenen Biden, eski Başkan Trump'ı hedef aldı.

Kampanyasına Pensilvanya eyaletinde başlayan Biden, ilk konuşmasında Trump'ı "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Biden, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının 3. yıl dönümü ve seçim kampanyasının başlangıcı dolayısıyla Pensilvanya eyaletinin Valley Forge bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuştu.

"Amerikan demokrasisine tehdit"

Sert sözlerle Trump'ı hedef alan Biden, bu yılki seçimlerde rakibi olması beklenen eski ABD Başkanı'nı "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit" olarak tanımladı.

Biden, konuşmasında, 6 Ocak Kongre baskını gününü "Neredeyse Amerika'yı o gün tümüyle kaybediyorduk." sözleriyle ifade ederken, "Trump'ın kim olduğunu hepimiz biliyoruz, asıl soru biz kimiz?" diye devam etti.

"Oy pusulasında sizin özgürlüğünüz olacak"

Bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin demokrasi için bir test olacağını vurgulayan Biden, "Oy pusulasında demokrasi olacak, oy pusulasında sizin özgürlüğünüz olacak." sözleriyle seçmeni kendisine oy vermeye çağırdı.

"Baskının sorumlusu Trump"

Kongre baskınının sorumlusunun Trump olduğunu savunan Biden, 5 Kasım'daki seçimlerde Amerikan halkının koltuğu kime vereceğine bu gözle bakarak karar vereceğini ifade etti.

"Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerde bile kaybetti"

Trump'ın 2020'den sonra çok sayıda davayı kaybettiğini ve siyasi olarak savunduğu pek çok konuda haksız olduğunu ileri süren Biden, şöyle konuştu:

Trump, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerde bile davaları kaybetti. ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde de kaybetti.



Hukuki olarak durum şu ki ben seçimleri kazandım, o kaybetti.

Biden-Trump çekişmesi

5 Kasım'da yapılacak 60. ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayının Biden olması beklenirken, Cumhuriyetçi aday adayları arasında Trump'ın ismi açık ara farkla önde gözüküyor.