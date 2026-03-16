ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ile görüştü

Dünyanın birçok noktasından bomba sesleri duyuluyor.

28 Şubat'ta başlayan İran'a yönelik saldırılar 17. gününde.

Orta Doğu'da yaşanan gerilim hızla yayılarak gündemdeki yerini korurken ABD-İsrail, İran tarafından yeni açıklamalar ve yeni tehditler de gelmeye devam ediyor.

ATEŞ ÇEMBERİ YAYILIYOR

Çevre coğrafyaları da ateş çemberinin içine alan ABD-İsrail İran savaşında perde arkası görüşmeler yapılmaya devam ediyor.

TRUMP, MUHAMMED BİN SALMAN İLE GÖRÜŞÜYOR

Bu kapsamda, The New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleri ile iletişimini araştırdı.

The New York Times’ın haberine göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ve ABD Başkanı Donald Trump sık sık görüşmeler gerçekleştiriyor.

Muhammed bin Salman, Donald Trump'ı İran'a yönelik saldırılarında cesaretlendiriyor ve tavsiyeler veriyor.

İran’la devam eden savaş sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ABD Başkanı Donald Trump’a İran’a yönelik askeri operasyonların sürdürülmesi yönünde tavsiyede bulundu.

SAVAŞIN SEYRİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Bazı yetkililere göre Muhammed bin Salman, Trump’a 'İranlılara sert vurmayı sürdürmesi' gerektiğini söyledi.

Haberde, savaş boyunca Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun neredeyse her gün görüştüğü de belirtiliyor.

Netanyahu geçen hafta düzenlediği basın toplantısında bu temasları doğrularken, Beyaz Saray yetkilileri de iki lider arasındaki yoğun telefon diplomasisini teyit etti.

"YILANIN BAŞINI KESİN"

Trump aynı zamanda Arap liderlerle de düzenli temas halinde ve özellikle Muhammed bin Salman ile yürütülen görüşmelerde savaşın seyrine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı önemli bir diplomatik kanal haline gelmiş durumda.

Haberde, ayrıca Muhammed bin Salman'ın tavsiyesinin, Suudi Arabistan’ın eski kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud’un Washington’a yıllar önce verdiği ve İran için kullandığı “Yılanın başını kesin” çağrısını hatırlattığı ifade ediliyor.