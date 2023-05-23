ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Sudanlı generaller ateşkese uymazsa yaptırım uygularız Blinken, ateşkese rağmen devam eden çatışmalara işaret etti. Amerikalı Bakan, anlaşmaya uyulmaması halinde uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyardı.

AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çatışmaların yaşandığı Sudan konusunda uyarı niteliğinde ifadeler kullandı.

Blinken, ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabında mesaj paylaştı.

Ateşkese rağmen Sudan'ın başkenti Hartum ve kuzeyindeki bir şehirde çatışmaların devam ettiğine dair haberlere işaret eden Blinken, söz konusu çatışmaları "trajik, anlamsız ve yıkıcı" olarak tanımladı.

Ateşkes için taraflara yaptırım uyarısı

Sudanlı generalleri ateşkese uymamaları halinde uygulanacak olası yaptırımlar konusunda uyaran Blinken, ateşkesin denetlenmesi için ABD tarafından desteklenen, savaşan taraflardan, ABD'den ve Suudi Arabistan'dan 3'er temsilci olmak üzere 12 üyeli bir komitenin kurulduğunu, komitenin görevini uzaktan yürüteceğini kaydetti.

Blinken, denetleme komitesi sayesinde ateşkes ihlal edildiği takdirde bundan haberdar olacaklarını vurgulayarak şöyle dedi:

Ateşkes sürecini kolaylaştırdık ancak uygulamak Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) sorumluluğunda.

Ordu ile HDK'nın nisan ortasından beri çatıştığı Sudan'da bölgeye insani yardımın ulaştırılması, çatışmalarda zarar gören temel hizmetlerin ve altyapının eski haline getirilmesini amaçlayan ateşkes, 22 Mayıs gecesi yürürlüğe girmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nın, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegrasyonunu talep ederken, HDK'nın sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturulmuştu.

2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan, ardından giderek daha bağımsız yapıya kavuşan HDK'nın on binlerce mensubu bulunuyor.