ABD Enerji Bakanı Chris Wright: Hürmüz Boğazı’nda tankerlere refakat etmeye hazır değiliz

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, yaptığı açıklamada, İran'ın kapattığı ve çok sayıda geminin geçiş yapmayı beklediği Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştu.

Bakan Wright, ABD donanmasının henüz Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak petrol tankerlerine eşlik etmeye hazır olmadığını söyledi.

"ODRULARIMIZ İRAN'IN SALDIRI KABİLİYETİNİ YOK ETMEYE ODAKLANDI"

Wright, "Bu nispeten kısa süre içinde gerçekleşecek, ancak şu anda olamaz. Hazır değiliz. Şu anda tüm askeri varlıklarımız İran'ın saldırı kabiliyetlerini ve bu kabiliyetleri besleyen üretim endüstrisini yok etmeye odaklanmış durumda" diye konuştu.

Wright, ABD donanmasının bu ayın sonuna kadar tankerlere refakat edebilecek durumda olmasının muhtemel olduğunu söyledi. Wright, "Bugün Pentagon’da (ABD Savunma Bakanlığı) olacağım, ordunun üzerinde çalıştığı konu bu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD donanmasının mümkün olan en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak tankerlere refakat etmeye başlayacağını ifade etmişti.

TANKER TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından kritik bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor.

Basra Körfezi’ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu’na bağlayan boğazdan kriz öncesi günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol taşınıyordu.

İran’ın kapatması ve saldırı tehdidinde bulunmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği durma noktasına geldi.

PETROL FİYATLARI 100 DOLARA YÜKSELDİ

Boğazın kapatılması tarihteki en büyük petrol arzı kesintisine yol açtı.

Petrol fiyatları, bu hafta varil başına 100 dolara kadar yükseldi.

30'dan fazla ülke, yaşanan büyük aksaklıkları gidermek amacıyla dün stoklarından 400 milyon varil petrolü piyasaya sürme konusunda anlaşmıştı.

ABD de bu kapsamda Stratejik Petrol Rezervinden 172 milyon varil petrolü serbest bırakacak.