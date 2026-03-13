Trump’tan İran’a sert mesaj: “Bugün başlarına ne geleceğini izleyin”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, İran yönetimini sert sözlerle hedef aldı. Trump açıklamasında, İran’daki mevcut yönetimi askeri ve ekonomik açıdan etkisiz hale getirdiklerini savundu.

Trump, “İran’ın terörist rejimini askeri, ekonomik ve diğer tüm alanlarda tamamen yok ediyoruz. Ancak başarısız New York Times’ı okursanız, kazanmadığımızı düşünebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

İRAN ORDUSUNA AĞIR DARBE İDDİASI

Trump, İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürerek İran Donanması’nın yok edildiğini, hava kuvvetlerinin artık etkin olmadığını ve füze ile insansız hava aracı kapasitesinin de imha edildiğini iddia etti.

ABD Başkanı ayrıca İran yönetimindeki bazı isimlerin de ortadan kaldırıldığını ileri sürdü.

"BUGÜN NE OLACAĞINI İZLEYİN"

Açıklamasında operasyonların devam edeceğinin sinyalini veren Trump, ABD’nin güçlü askeri kapasitesine vurgu yaptı.

Trump mesajında, “Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz. Bu insanların başına bugün ne geleceğini izleyin.” ifadelerini kullandı.

"47 YILDIR MASUMLARI ÖLDÜRÜYORLAR"

İran yönetimini uzun yıllardır dünya genelinde şiddet olaylarından sorumlu tutan Trump, ABD’nin kararlılıkla hareket ettiğini savundu.

Kendisine atıfta bulunarak ABD’nin 47. başkanı olduğunu hatırlatan Trump, İran’a karşı yürütülen operasyonların süreceğini belirtti.