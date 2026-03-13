Çatışmalar sonrası ABD yaralı askerlerini bölgeden çekiyor iddiası

Orta Doğu ateş çemberi...

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

20 ASKER YARALANDI

ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

CBS News kanalının haberine göre, ABD, İsrail ile 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından bölgede yaralanan askerlerinin tahliyesi için harekete geçti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Suudi Arabistan'dan havalanan uçağın önce Umman'da durduğunu ve daha sonra Almanya'daki ABD üssüne gittiğini savundu.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, uçakta yaklaşık 20 yaralı ABD askerinin bulunduğunu, bunlardan ikisinin insansız hava aracı (İHA) patlamasında yaralandığını öne sürdü.

7 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Kaynaklar, askerlerin Almanya'daki Landstuhl Bölge Tıp Merkezi'ne travmatik beyin hasarı, hafıza kaybı ve beyin sarsıntısı gibi "acil" kodlu yaralanmalarla getirildiğini iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, 10 Mart'taki açıklamasında, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından 8'i ağır yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) 9 Mart'ta yapılan açıklamada da İran'ın, ABD ve İsrail’in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında ölen ABD askerlerinin sayısının 7'ye çıktığı duyurulmuştu.